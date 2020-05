Oficjalnie: Christian Gytkjaer podpisał aneks do umowy. Zostanie dłużej w Lechu

Poprzednia umowa duńskiego napastnika z Lechem obowiązywała tylko do końca czerwca 2020 roku. Pandemia koronawirusa sprawiła, że sezon 2019/20 zostanie wznowiony 29 maja. W związku z tym na pewno nie skończy się 30 czerwca, tylko miesiąc później. W związku z tym władze zespołu Kolejorza podjęły decyzję o prolongacie umowy z najlepszym strzelcem ekstraklasy.

Najlepszy snajper ekstraklasy przedłużył umowę z Lechem

"Christian Gytkjaer podpisał aneks do swojej umowy z Lechem Poznań i dzięki temu będzie występował w niebiesko-białych barwach do zakończenia rozgrywek w sezonie 2019/20. Pierwotna umowa Duńczyka z klubem obowiązywała do 30 czerwca tego roku" - możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubu i w poście opublikowanym na profilu Lecha w mediach społecznościowych.

Jaka przyszłość czeka Gytkjaera po wygaśnięciu kontraktu z Lechem?

Wszystko wskazuje na to, że po wygaśnięciu kontraktu Duńczyk opuści jednak Kolejorza. Kilka tygodni temu duńska telewizja "TV3" i gazeta "Głos Wielkopolski" informowały, że napastnik rozstanie się z Lechem. - Być może nie jest to głupie być latem wolnym zawodnikiem. Z pewnością wiele klubów nie będzie mogło sobie pozwolić na transfery. Być może wolni gracze będą bardzo pożądani i może być to z korzyścią dla obu stron - mówił wówczas Gytkjaer.

Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście tak się stanie, ale w przypadku odejścia z Lecha, piłkarz nie będzie miał problemów, aby znaleźć nowego pracodawcę. W grudniu 2019 roku pojawiały się doniesienia medialne duńskiej gazety "BT" mówiące o tym, że najbliżej Duńczykowi jest do zespołu Malmoe FF, grającego w szwedzkiej ekstraklasie, gdzie miałaby zastąpić Markusa Rosenberga.

W tym sezonie 30-latek wystąpił w 24 spotkaniach PKO Ekstraklasy, w których zdobył 15 bramek i przewodzi klasyfikacji strzelców. Oprócz tego zapisał na swoim koncie trzy gole w Pucharze Polski. W Lechu gra od 2017 roku.

