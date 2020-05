Igor Angulo jako jedyny nie zgodził się na obniżkę wynagrodzenia. "To niedopuszczalne"

Ze względu na pandemię koronawirusa Górnika Zabrze postanowił obniżyć wynagrodzenia swoim zawodnikom o 50 proc. Dotyczy to tych graczy, którzy co miesiąc inkasują ponad 10 tys. złotych brutto. W związku z tym każdy z nich miał do podpisania specjalny aneks.

Igor Angulo jako jedyny nie podpisał aneksu dot. obniżki pensji w Górniku Zabrze

"Przegląd Sportowy" donosi, że jedynym piłkarzem, który nie skorzystał z tego, jest Igor Angulo. Król strzelców ekstraklasy twierdzi, że nikt z nim nie rozmawiał w tej sprawie i jeśli będzie trzeba, to zrobi wszystko, aby dogadać się z klubem. Do zachowania Angulo postanowił się odnieść były reprezentant Polski, Władysław Żmuda. - Wiadomo też, że jego umowa wygasa w czerwcu, prawdopodobnie odejdzie, a klub na jego transferze nic nie zarobi, ale to najlepszy piłkarz drużyny. Szkoleniowiec też mógłby włączyć się w rozmowy na linii prezes - zawodnik, aby zakończyć to zamieszanie. Zastanawia mnie też, jak zareaguje szatnia, skoro wszyscy pozostali piłkarze już zgodzili się na obniżkę pensji - powiedział Żmuda na łamach "PS".

Z kolei Jan Banaś, były skrzydłowy Górnika Zabrze i reprezentacji Polski przyznał, że jest zaskoczony tym, że Angulo nie poszedł na ustępstwa. - Nie wiem, jakie są powody tego, że Angulo nie podpisał wspomnianego aneksu, ale tak naprawdę to nie jest ważne. Ważne są fakty, a w dobie pandemii wszyscy idą na ustępstwa i to niedopuszczalne, aby ktoś się wyłamał. Nie wyobrażam sobie, aby w przeszłości w Górniku, w którym grałem, był piłkarz, który nie dostosowałby się do reszty - stwierdził Banaś.

Igor Angulo po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Górnika Zabrze. Król strzelców ekstraklasy nie zaakceptował warunków proponowanych przez władze zabrzańskiego klubu. - Nie mogę sobie pozwolić na większe ustępstwa - mówił w styczniu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Górnik Zabrze chciałby zatrzymać u siebie hiszpańskiego napastnika, ale wszystko wskazuje na to, że Angulo będzie miał nowy zespół. Sprowadzeniem króla strzelców ekstraklasy zainteresowanych jest wiele zagranicznych klubów.

Kontrakt Igora Angulo z Górnikiem obowiązuje do końca czerwca. Hiszpan gra w Zabrzu od sierpnia 2016 roku. Dotychczas zapisał na swoim koncie aż 83 bramki i zanotował 17 asyst

