Jeden z najbogatszych Polaków chce zainwestować w polski klub! Jego majątek to 1,7 mld zł

Sytuacja Motoru Lublin od wielu lat nie jest zbyt łatwa. Klub znajduje się aktualnie w III lidze, walcząc o awans. Przed zawieszeniem rozgrywek zajmował 2. miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co prowadzący Hutnik Kraków. Małopolski Związek Piłki Nożnej musi teraz podjąć decyzję o powrocie do rozgrywek, a w przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, o zakończeniu sezonu i losach poszczególnych awansów.

Jak informuje "Kurier Lubelski", Motor Lublin może zyskać nowego inwestora. Paweł Majka, prezes klubu, jesienią mówił, że miasto nie zamierza odsprzedawać klubu, tylko odstąpić część udziałów. Ma do tego prawo, gdyż to miasto jest głównym akcjonariuszem spółki. Pod koniec roku pojawiły się informacje, że trwają finalne ustalenia dotyczące potencjalnego inwestora, który miałby pojawić się w Motorze Lublin. Według nieoficjalnych informacji, wszelkie procedury zostały już zakończone, a w najbliższym czasie przedstawione zostaną szczegóły inwestycji Jakubiaka w klub.

Jakubas znajduje się w czołówce listy 100 najbogatszych Polaków

Zbigniew Jakubas znajduje się na 14. miejscu na liście stu najbogatszych Polaków w 2019 roku. Inwestuje m.in. w branżę deweloperską, budowlaną, hotelową czy filmową. Jego majątek szacuje się aktualnie na co najmniej 1,7 miliarda złotych. Nie znane są jeszcze szczegóły dotyczącego tego, jakie środki miałby przeznaczyć na rozwój Motoru Lublin.

