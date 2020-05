Tomasz Hajto z długiem u kolejnego piłkarza? "Myślisz, że oddał? Zapomnij"

– Tomasz Hajto przechodził kryzys. Prowadził życie, jakie prowadził. Ciągle nie miał pieniędzy. Ode mnie pożyczył 9 tysięcy złotych. Myślisz, że oddał? Zapomnij! To dziwne, że dwóch w podobnym wieku – Jurek [Brzęczek - przyp. red.] i Hajto – są w tak różnych momentach życia. A obaj byli przecież dobrymi piłkarzami. Jeden jest na topie, a drugi pożycza pieniądze od Marko Bajicia - powiedział TVP Sport serbski pomocnik.

Marko Bajić nie jest pierwszym piłkarzem, któremu Tomasz Hajto jest winien pieniądze. Kilka tygodni temu o podobnej sytuacji Sport.pl opowiedział Rafał Kosiec. Były piłkarz Polonii Warszawa pożyczył Hajcie 200 tysięcy złotych. Zawodnik opowiedział o kulisach pożyczki i przyznał, że nie odzyskał nawet złotówki z tej kwoty. Więcej informacji zawarł w swoim tekście Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl

Tomasz Hajto i Jerzy Brzęczek w jednej drużynie: On i Jurek ciągle się darli

Marko Bajić zdradził informację o pożyczce, gdy poruszono w wywiadzie temat Jerzego Brzęczka. Pomocnik wspominał o wspólnej grze z obecnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego zdaniem zarówno Brzęczek, jak i Tomasz Hajto byli wybuchowymi piłkarzami.

- Jurek? Jurek Bzencek! On też się na wszystkich darł, ale porównując go z Hajtą to niebo i ziemia. Z Hajtą było tak, że ciągle się na kogoś darł. Adam Danch nie wytrzymał. Wkurzył się i pojechał do prezydenta klubu. Mówi, że tak być nie może. Hajto przeprosił, a następnego dnia znowu wszystkich opieprzał - wspominał Marko Bajić.

Jerzy Brzęczek, Marko Bajić i Tomasz Hajto grali razem w Górniku Zabrze, w którym serbski pomocnik zatrzymał się na rok. W styczniu 2009 roku piłkarze odeszli z Górnika i przeszli odpowiednio do Polonii Bytom, Lechii Gdańsk oraz ŁKS-u Łódź.

Tomasz Hajto nie odniósł się jeszcze do słów Marko Bajicia. Czekamy na jego komentarz.

