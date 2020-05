Ekstraklasa podała terminarz rozgrywek! Znamy wszystkie kluczowe daty

Ekstraklasa wróci do gry 29 maja, a do rozegrania zostało jeszcze 11 kolejek - cztery fazy zasadniczej i siedem po podziale na grupy. 30. kolejka zostanie rozegrana w formie multiligi, a wszystkie 8 spotkań rozpocznie się o tej samej porze w niedzielę.

REKLAMA

Multiligę zobaczymy również w dwóch ostatnich kolejkach. Spadkowiczów poznamy najpóźniej 18 lipca (koniec rozgrywek w dolnej ósemce, grupie B), a mistrza Polski najpóźniej 19 lipca.

Zobacz wideo Piekarski: Jak czasem słyszę ministra Szumowskiego... Ludzie mogą złapać się za głowę

Terminarz rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy do końca sezonu 2019/2020:

27. kolejka – 29 maja - 1 czerwca (piątek - poniedziałek)

28. kolejka - 5 - 7 czerwca (piątek - niedziela)

29. kolejka – 9 - 10 czerwca (wtorek - środa)

30. kolejka – 14 czerwca (niedziela)

31. kolejka – 19 - 21 czerwca (piątek - niedziela)

32. kolejka - 23 - 25 czerwca (wtorek - czwartek)

33. kolejka – 26 - 29 czerwca (piątek - poniedziałek)

34. kolejka - 3 - 6 lipca (piątek - poniedziałek)

35. kolejka – 10 - 12 lipca (piątek - niedziela)

36. kolejka – 14 lipca (wtorek, grupa B), 15 lipca (środa, grupa A)

37. kolejka – 18 lipca (sobota, grupa B), 19 lipca (niedziela, grupa A)

- Zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami zaplanowaliśmy dokończenie sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy na 19 lipca. Dzięki temu mogliśmy maksymalnie rozrzedzić kalendarz ligowy i będziemy korzystać z zaledwie trzech terminów w środku tygodnia. Nie chcemy bowiem niepotrzebnie przeciążać piłkarzy, którzy mieli przymusową przerwę w trakcie sezonu. Ligę zakończymy tego lata wyjątkowo późno, zatem start kolejnego sezonu będziemy planować nie wcześniej niż na połowę sierpnia. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmiemy niebawem, kiedy tylko znany będzie kalendarz UEFA na sezon 2020/2021 – powiedział Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A.

Kiedy finał Pucharu Polski? Dwie możliwe daty

Już 26 i 27 maja odbędą się zaległe spotkania ćwierćfinału Pucharu Polski, w których zagrają Miedź Legnica z Legią Warszawa i Stal Mielec z Lechem Poznań. W półfinałach czekają już Cracovia oraz Lechia Gdańsk. Półfinały odbędą się 7 i 8 lipca, za to finał 22 lub 24 lipca. Wszystko zależy od tego, czy do decydującego meczu awansuje drużyna z 1. ligi (to Miedź i Stal) - jeśli tak, to finał zostanie rozegrany 22 lipca. Jeśli awansują do niego dwie drużyny z ekstraklasy, to odbędzie się 24 lipca.