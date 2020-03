Koronawirus rozprzestrzenia się po świecie. Ma wpływ na wszystkie dziedziny życia, także na sport. We Włoszech wstrzymano rozgrywki Serie A, niektóre mecze Ligi Mistrzów i LaLigi odbędą się bez publiczności. We wtorek polski rząd podjął decyzję o odwołaniu wszelkich imprez masowych, więc np najbliższe spotkania ekstraklasy odbędą się przy pustych trybunach. Zareagowała na to już stacja Canal+, która pokazuje mecze polskiej ekstraklasy. Postanowiono, że wszystkie spotkania najbliższej 27. kolejki zostaną odkodowane.

Specjalny komunikat Canal+

- Abonenci i Kibice! Sytuacja jest wyjątkowa, wymaga więc od nas wyjątkowych działań. Z duchem sportu i z myślą o Was – kibicach, najbliższą kolejkę PKO BP Ekstraklasy odkodujemy dla wszystkich abonentów Platformy CANAL+. To znaczy, że nawet jeśli nie macie CANAL+ w swoim abonamencie, to będziecie mogli przeżywać sportowe emocje razem ze swoimi drużynami - pomimo niedostępnych stadionów. Pracujemy równocześnie dla Was nad specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w kolejnych kolejkach. Zachęcamy również innych operatorów którzy mają w ofercie CANAL+ do podobnych działań. Ze sportowymi pozdrowieniami! CANAL+ dla kibiców! - taki komunikat udostępnili na Twitterze dziennikarze Canal+ Tomasz Ćwiąkała i Krzysztof Marciniak.

