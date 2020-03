Aleksandar Rogić nie jest już trenerem Arki Gdynia. O potencjalnej dymisji szkoleniowca spekulowano od kilku dni, a klub oficjalnie potwierdził tę informację we wtorek przed południem. Rogić pracował w Arce od 10 października, kiedy zastąpił na stanowisku zwolnionego Jacka Zielińskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Koronawirus zagrozi ekstraklasie? [SEKCJA PIŁKARSKA]

Serb miał poprawić wyniki zespołu, jednak w 15 kolejkach Arka zdobyła tylko 16 punktów. W tym czasie gorzej punktował jedynie ŁKS Łódź. O zwolnieniu Rogicia miała zdecydować sobotnia porażka z Wisłą Płock 1:2.

Arka ma nowego trenera

Chociaż spekulowano, że miejsce serbskiego szkoleniowca może zająć Leszek Ojrzyński, to nie okazało się to prawdą. Nowym trenerem Arki został Krzysztof Sobieraj.

"To wieloletni kapitan Arki Gdynia, który rozegrał w jej barwach 265 spotkań, przyczyniając się do awansów do Ekstraklasy oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę szkoleniowca i w ub. sezonie w roli asystenta pomógł utrzymać się Wiśle Płock w Ekstraklasie, a następnie współpracował w Arce z trenerem Aleksandrem Rogiciem na stanowisku asystenta trenera I drużyny" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Po 26 kolejkach Arka zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Drużyna Sobieraja traci sześć punktów do bezpiecznego miejsca. W niedzielę gdynianie zagrają na wyjeździe z Lechią Gdańsk (17:30).