zegrz pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

Nic tu nie jest przypadkowe.

Normalnie to jest tak - wybijasz piłkę i cofasz nogę (a przynajmniej zginasz w kolanie). Kante pociągnął dalej wyprostowaną nogę, aż trafił przeciwnika. Jeśli nawet nie zrobił tego specjalnie to jest albo za słabo wyszkolony albo za głupi by grać.