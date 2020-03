- Czerwona kartka dla Jose Kante miała wpływ na to, co działo się na boisku. Ale wcale nie gra się tak łatwo 11 na 10. Szczególnie na Legii, która w ostatnim czasie prezentuje się bardzo dobrze - pochwalił rywala Fornalik. Po czym dodał: - Zresztą sam pamiętam spotkania mojej drużyny z przeszłości, kiedy graliśmy w osłabieniu a wygrywaliśmy. Można dywagować, co by się działo, gdybyśmy grali 11 na 11, ale tego się już nie dowiemy.

Waldemar Fornalik: Nadal liczymy na pierwszą ósemkę

- Dzisiaj to my byliśmy górą. Zdobyliśmy trzy punkty na trudnym, ale to bardzo trudnym terenie. To zwycięstwo cieszy, ale przed nami jeszcze wiele spotkań. Celem w dalszym ciągu jest pierwsza ósemka. Ja wiem, że wydaje się ona już na wyciągnięcie ręki, ale nie chcemy wybiegać zbyt daleko w przyszłość, bo to może być zgubne - zakończył Fornalik.

Piast po zwycięstwie z Legią awansował na drugie miejsce w tabeli. Do lidera traci osiem punktów. W następnej kolejce zespół Fornalika zagra z Wisłą Kraków, a Legia pojedzie do Poznania, gdzie zmierzy się z Lechem.