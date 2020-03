Legia Warszawa przegrała z mistrzem Polski! Pierwsza domowa porażka od miesięcy

Legia Warszawa prowadziła 1:0, ale ostatecznie przegrała z Piastem Gliwice 1:2! To pierwsza porażka wicemistrzów Polski na własnym stadionie od września i spotkania z Lechią Gdańsk. Za to mistrzowie Polski zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu nad Legią i są wiceliderami ekstraklasy - tracą 8 punktów do Legii.

REKLAMA

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

REKLAMA