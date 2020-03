Pierwsza połowa nie stała na wysokim poziomie. Dużo walki w środku pola, mało konkretów. Efekt? Zero celnych strzałów z obu stron w pierwszych 45 minutach. Początek należał do gości, ale od około 15 minuty to gospodarze przejęli kontrolę nad meczem. Niewiele jednak z tego wynikało.

Kontrowersyjny rzut karny

W drugiej połowie zrobiło się ciekawiej za sprawą kontrowersyjnej decyzji arbitra. W 56. minucie Przemysław Mystkowski wpadł w pole karne gości, wszedł między obrońców i padł na murawę. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na rzut karny. Piłkarze Śląska protestowali, arbiter konsultował się z VAR-em, ale nie zmienił decyzji.

Podrażnieni goście ruszyli do ataku. W 71. minucie Erik Exposito trafił w słupek, a kolejne dwie dobitki obronił Damian Węglarz.

Po tym zwycięstwie Jagiellonia awansowała na ósme miejsce. Ma 37 punktów. Śląsk zmarnował szansę na zostanie wiceliderem. Wciąż jest trzeci z 42 punktami.