Mnóstwo emocji dostarczył mecz w Zabrzu, rozpoczynający 26. kolejkę ekstraklasy. Górnik przystępował do niego, mając na własnym stadionie zaledwie jedną porażkę w sezonie (na 12 spotkań), natomiast Cracovia notowała fatalną passę trzech ligowych porażek z rzędu.

Na początku spotkania przewagę miał Górnik, który odważnie wysokim pressingiem zaatakował Cracovię i był bliski zdobycia bramki. Gdy wydawało się, że gospodarze za moment obejmą prowadzenie, to po chwili skuteczną akcję przeprowadził zespół Cracovii. Mateusz Wdowiak po ładnym rajdzie na prawym skrzydle posłał idealne dośrodkowanie w pole karne, które precyzyjnym strzałem wykończył Rafael Lopes. Po bramce Cracovia przejęła inicjatywę.

I kiedy to drużyna Probierza przeważała, to niespodziewanie Górnik doprowadził do wyrównania. Erik Janża niecelnie uderzał na bramkę. Piłka po drodze odbiła się od nogi obrońcy Cracovii, a potem trafiła pod nogi Jimeneza, który zdołał zmienić jej tor lotu i wpakował do siatki.

Później na boisku było sporo przerw w grze spowodowanych kontuzjami kilku zawodników, przepychankami czy też wymuszonymi zmianami. Sędzia w pierwszej połowie pokazał aż cztery żółte kartki.

W drugiej połowie Górnik za sprawą fantastycznego strzału Erika Jirki objął prowadzenie. Była 56. minuta, kiedy Słowak dopadł do bezpańskiej piłki i idealnym strzałem zza pola karnego pokonał Peskovicia.

Grecki bohater zabrzan

Między 68. a 71. minutą padły dwie kolejne bramki. Najpierw Michał Helik wyskoczył najwyżej w polu karnym i pokonał zaskoczonego bramkarza Górnika. Wydaje się, że Chudy popełnił w tej sytuacji spory błąd. Natomiast chwilę później piłkarze Brosza przeprowadzili znakomitą akcję, którą perfekcyjnie wykończył Vasilantonopoulos. Grek dostał znakomite podanie od Jesusa Jimeneza i mocnym strzałem po dalszym słupku dał gospodarzom trzeciego gola.

Górnik po niezwykle emocjonującym meczu pokonał Cracovię 3:2. Zabrzanie awansowali na 10. miejsce w tabeli, natomiast piłkarze Michała Probierza ponieśli czwartą porażkę ligową z rzędu i w sobotę mogą stracić pozycję wicelidera na rzecz Śląska Wrocław, który zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.

