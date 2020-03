gunston pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

To wyciągnięte z archiwum zdjęcie trenera średnio pasuje do sytuacji. To jest raczej "mission impossible" i trener o tym dobrze wie. Aby było jeszcze ciekawiej to polski szkoleniowiec ma zarządzać zaciągiem zagranicznym. To jest właśnie Lotto Ekstraklasa.