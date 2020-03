The Club Financial Control Body (CFCB), komórka UEFA nadzorująca klubowe finanse, przygląda się wszystkim grającym w europejskich pucharach (lub ich eliminacjom) drużynom w Europie. Właśnie zgłosiła zastrzeżenia co do dwóch z nich. Pierwszą jest 9-krotny mistrz Francji, drugą - ekipa z Gdańska.

"Lechia Gdańsk nie dostarczyła do komisji śledczej CFCB raportu finansowego wymaganego w sezonie 2019/20 - czytamy w suchym komunikacie. "Olympique Marsylia nie wypełniła założeń finansowych na sezon 2019/20 wpisanych do zawartego wcześniej porozumieniu ugodowego".

O co chodzi z Lechią? Otóż jej przedstawiciele do 15 stycznia tego roku mieli dostarczyć do CFCB finansowe raporty. Nie zrobili tego, jak wyjaśnia klub "ze względu na trwające badanie sprawozdania finansowego przez nowego biegłego rewidenta, który w bardzo szczegółowy sposób bada dokumenty księgowe klubu".

Lechia Gdańsk uprzedziła UEFA, że nie dotrzyma terminu

Lechia już wcześniej poinformowała europejską federację, że dotrzymanie tego terminu będzie w praktyce niemożliwe.

"O tym fakcie poinformowaliśmy UEFA od razu i do dzisiaj pozostajemy z przedstawicielami Unii w stałym kontakcie. Zapewniliśmy również, że tak szybko, jak tylko biegły rewident zatwierdzi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, niezwłocznie przekażemy wymagane dokumenty do siedziby UEFA w Szwajcarii" - poinformowali przedstawiciele z Gdańska w oficjalnym komunikacie.

Na razie nie wiadomo, czy UEFA zaakceptowała przedłużenie terminu i czy dała Lechii inną datę, do której klub musi przesłać wymagane dokumenty. Poprosiliśmy przedstawicieli gdańszczan o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

W dużo trudniejszej sytuacji wydaje się być jednak Marsylia, która złamała zasady Finansowego Fair Play i nie zastosowała się do umowy zawartej w poprzednim roku dotyczącej struktury wydatków. Francuskie media piszą, że w tym przypadku skończy się na czymś więcej niż tylko naganie. Możliwe jest kara finansowa, odjęcie punktów czy w ostatecznym przypadku nawet wyrzucenie z europejskich pucharów. W tym sezonie Marsylia jest blisko wywalczenia sobie prawa gry w Lidze Mistrzów. W Ligue 1 zajmuje obecnie drugą lokatę.

UEFA poinformowała też, że podpisała umowy ugodowe z innymi klubami, do których były pewne finansowe zastrzeżenia. Chodzi o Galatasaray, Kairat Ałmaty, Maccabi Tel Awiw, FC Porto i CFR Cluj.

Przypomnijmy, że ostatnio w wyniku oszukiwania w sprawach finansowych na dwa lata wykluczenia z europejskich pucharów skazany został Manchester City