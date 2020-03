jasnowidz666 przed chwilą 0

Smyła był za delikatny, w sytuacji, w jakiej teraz jest Korona potrzebny jest trener który wyciśnie z zawodników wszystko, ostatni dech. Smyła to trener na zespół inteligentny, poukładany, z dobrymi zawodnikami. Bartoszek jest cienki, nie wróżę /chociaż chciałbym bardzo/ Mu sukcesów. W obecnej sytuacji potrzebny jest trener mocno charyzmatyczny, taki, który nie ugnie się pod naciskami - ktoś jak Ojrzyński, specjalista od ratowania przed spadkiem. Jeśli miałbym wybierać, to poszukałbym Ojrzyńskiego /chociaż nie wiem, czy nadal jest trenerem po ciężkich osobistych przeżyciach/ i jeśli by się zgodził - to Jemu oddałbym zespół.