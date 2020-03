pedro.666 19 minut temu Oceniono 2 razy 2

Przez pierwsze 50 lat to Polonia była ukochanym klubem Warszawy. Legia na początku była przybłędą z Wołynia (pierwsze "derby" Polonia:Legia bodaj w 1917 roku polegały na tym, że Legia przyjechała do Warszawy z Galicji i zagrała towarzyski mecz z Polonią - tak jak dziś przyjeżdża Cracovia), potem - przez okres międzywojenny - w Polonii grali "swoi", czyli warszawiacy, a w Legii żołnierze powoływani z całego kraju (tak, już wtedy!!!), więc Legia była klubem TRZECIEGO wyboru w Warszawie (po Polonii i Warszawiance), aczkolwiek wtedy ludzie chodzili na wszystkie 3 kluby, bo lubili oglądać piłkę, nie to, co dzisiaj - natomiast sympatie było widać podczas derbów nawet na Łazienkowskiej 90% trybun było za Polonią. Potem Legia ZNIKNĘŁA (w 1938 rozwiązano sekcję piłkarską), Polonia zdobyła 2 tytuły mistrza Warszawy w nielegalnych rozgrywkach za okupacji - Legia wtedy nie grała, bo jej nie było. Po wojnie ci sami warszawiacy nie musieli nawet odtwarzać Polonii - po prostu ją zarejestrowali. Legia zniknęła już na zawsze. To, co powstało na jej miejsce, to był założony przez sowieckich oficerów CWKS (tłumaczenie z CSKA). A że mieli kasę, to przekonali bodaj TRZECH dawnych działaczy niższego szczebla przedwojennej Legii, żeby dołączyli - jako listek figowy... I warszawiacy to pamiętali, dlatego jeszcze do lat 60-tych kochali Polonię, a tzw "Legię" uważali za twór obcy. A potem - wymarli :( Dziś ich wnukowie i prawnukowie (nie wszyscy!!!) mają CHOLERNY, UKRYTY "KOMPLEKS ZDRADY" WŁASNYCH PRZODKÓW. STĄD TA NIENAWIŚĆ DO MAŁEGO KLUBIKU Z LIGI REGIONALNEJ... No nic, może następne 50 lat znowu będzie lepsze? :)