Legia Warszawa pokonała Lechię Gdańsk 2:0 (0:0) w wyjazdowym meczu 25. kolejki Ekstraklasy. Pierwszą bramkę dla drużyny ze stolicy Polski strzelił Paweł Wszołek po asyście Luquinhasa, a trafienie podwyższające wynik spotkania zaliczył Mateusz Cholewiak, dobijając strzał Tomasa Pekharta.

Nie było się czego bać

- Największą siłą Lechii jest pozostanie trenera Piotra Stokowca na stanowisku. Nie patrzymy na to, że mają kłopoty, bo to wciąż drużyna, która nieźle funkcjonuje, niezależnie od problemów. Wciąż ma swój styl, dobrze broni. Potrafi zepchnąć rywala do obrony, mieć w meczu kilka dobrych fragmentów. To będzie naprawdę bardzo trudne wyjazdowe spotkanie - przestrzegał Aleksandar Vuković przez środowym meczem w Gdańsku. Niepotrzebnie, bo nie było się czego bać. Legia wygrała w pełni zasłużenie. I jeszcze bardziej odskoczyła w tabeli, bo ma już dziewięć punktów przewagi nad Cracovią.

Przewaga Legii była miażdżąca, ale…

Vuković kwietniowe, czyli ostatnie spotkanie w Gdańsku oglądał z wysokości trybun, wśród dziennikarzy. Taką karę na trenera Legii nałożyła wówczas Komisja Ligi za wcześniejszy mecz z Lechem (0:1). Powód? Niewłaściwe zachowanie - m.in. kopnięcie w reklamę - na stadionie w Poznaniu, gdzie Vuković wyraźnie nie trzymał nerwów na wodzy. W środę był jednak potulny baranek. Spokojnie przyglądał się poczynaniom zespołu, który zresztą też nie dawał mu powodów do nerwowych reakcji. Od początku meczu miał dużą przewagę, można nawet napisać, że miażdżąca. Z jedną małą adnotacją: tylko do 16 metra, bo Legii w polu karnym Lechii długo brakowało konkretów. Co w pewnym sensie było też zasługą samej Lechii, ale o tym niżej.

Lechia grała tak, jak chciał trener

Lechia zaczęła mecz z Legią nadzwyczaj przestraszona. Schowana za podwójną gardą, cofająca się we własne pole karne, niepróbująca konstruować szybkich ataków po odbiorze piłki, a nawet nie za bardzo chcąca tę piłkę odbierać. Patrząc jednak na reakcje trenera Piotra Stokowca, jego drużyna chyba właśnie tak miała grać. Szkoleniowiec Lechii nie okazywał zdenerwowania. Jeśli już, to czasem ekscytację. Co ciekawe: najczęściej w momentach, kiedy Lechia była cofnięta bardzo głęboko, a Legia niemal wchodziła z piłką w jej pole karne. To właśnie wtedy Stokowiec sprawiał wrażenie wyraźnie poruszonego. Pozytywnie, bo poza tym, że gestykulował i krzyczał, często też bił brawo swoim piłkarzom, którzy jedyne, co robili, to przesuwali się bez piłki pod własnym polem karnym.

Ale nie tak, jak chcieli kibice

Nie wszystkim, co zrozumiałe, podobała się taka gra. - Aż tyle? Za jakie grzechy, dobry Boże? - pytali retorycznie kibice Lechii - siedzący obok trybuny prasowej - kiedy spiker informował, że do pierwszej połowy doliczone zostały dwie minuty. W środę na stadion w Gdańsku przyszło 13 tys. kibiców. Jak na standardy Lechii - dodajmy, że niezbyt wygórowane - całkiem sporo. Ale do rekordowej frekwencji trochę zabrakło, bo więcej kibiców w tym sezonie przyciągały mecze z Jagiellonią (13,3 tys.), Lechem (14 tys.), Śląskiem (13,7 tys.) i Wisłą Kraków (13,2 tys.).

Najpierw były nerwy, potem bezradność

Kiedy w 57. minucie gola dla Legii strzelał Paweł Wszołek, od razu przebiegł sprintem kilkadziesiąt metrów i podleciał do sędziego. Trudno powiedzieć, o co Dusan Kuciak miał pretensje do Tomasza Musiała, bo prędzej powinien mieć do swojego zespołu. A najprędzej do Rafała Pietrzaka, bo to od jego straty rozpoczęła się szybka akcja Legii, po której padła pierwsza bramka. Długo wydawało się, że jedyna. Ale w ostatniej minucie doliczonego czasu debiutanckiego gola w barwach Legii strzelił jeszcze Mateusz Cholewiak. Kuciak tylko usiadł na trawie i bezradnie rozłożył ręce. Miał dość, ale jedyne, co wtedy mógł zrobić, to tylko zapytać o to samo co wcześniej kibice, czyli za jakie grzechy, dobry Boże?