js08836 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Żewłakow , to był największy leń na boisku. Pika do nogi parę metrów truchciku i podanie. Najmniej spocony , najbardziej czysty po meczu. Szkoda, że nie liczyli wtedy dystansu jaki pokonuje piłkarz w czasie meczu. Inni po 10 -11 km. Żewłakow w porywach 1.5, no może 2 km.