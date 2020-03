my_kroolik 25 minut temu Oceniono 4 razy 4

Szanowny Panie redaktorze, nie została anulowana "jedenastka" (karny), tylko prawidłowo zdobyty gol. Faul na Niepsuju, to nadepnięcie (ma złamaną kość śródstopia), a nie wejście "w wyprostowaną nogę" (chyba miało być: wyprostowaną nogą). Jak się coś robi zawodowo, to należy to robić porządnie, a nie tak niechlujnie, jak Pan. Nawet jak skasujecie mój komentarz, jak to macie w zwyczaju, dobrze radzę wziąć moje słowa do serca. Kiedyś Pan to doceni.