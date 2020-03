Mecz w Poznaniu znakomicie zaczął się dla Lecha. Już w 4. minucie do akcji dobrze podłączył się Wołodymyr Kostewycz i chociaż jego strzał odbił Martin Chudy, to przy dobitce z bliska Daniego Ramireza bramkarz gości był już bezradny. To pierwszy gol hiszpańskiego pomocnika dla Lecha Poznań.

Chociaż drużyna Dariusza Żurawia wyglądała dobrze i kreowała kolejne akcje do zdobycia bramki, to w pewnym momencie straciła kontrolę nad meczem. Górnik miał kilka szans na wyrównanie, jednak brakowało mu skuteczności. Tej nie zabrakło jednak Piotrowi Krawczykowi, który w 35. minucie doprowadził do wyrównania po nieudanym piąstkowaniu Micky'ego van der Harta.

Druga połowa należała już jednak do Lecha. W 54. minucie, po podaniu Ramireza, gola na 2:1 strzelił Kamil Jóźwiak. 25 minut później trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Christian Gytkjaer. Dla duńskiego napastnika było to pierwsze trafienie od 8 lutego i spotkania z Rakowem Częstochowa (3:0). Gytkjaer wykorzystał wtedy rzut karny. Ostatniego gola z gry napastnik Lecha strzelił 29 listopada w starciu z Wisłą Płock (2:0).

Sześć minut po pierwszej bramce Gytkjaer trafił po raz drugi. Prostopadłym podaniem popisał się Juliusz Letniowski, a Duńczyk minął Chudego i wbił piłkę do pustej bramki.

Raków lepszy od Wisły Płock

W drugim wtorkowym meczu Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Wisłę Płock. Pierwszą bramkę dla gości zdobył Damian Michalski, który zaliczył trafienie samobójcze. Po przerwie zwycięstwo ekipie z Częstochowy zapewnił Tomas Petrasek. Raków kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Igora Sapały.

Dzięki zwycięstwu Lech awansował na trzecie miejsce w tabeli. Zespół Żurawia traci punkt do Cracovii i siedem do prowadzącej Legii. Górnik jest na 12. miejscu, Raków 8., a Wisła Płock 9.