"Super Express" potwierdza, że doniesienia tureckich mediów dotyczące sensacyjnego transferu Ardy Turana do Legii Warszawa mogły się potwierdzić. Według "dobrze zorientowanej osoby", którą cytuje gazeta, kontakt w sprawie przenosin Turka do Polski został nawiązany.

"Wygląda na to, że luźne rozmowy były, ale nie doszło do niczego poważnego w tej sprawie" - cytuje "Super Express" w artykule poświęconym sprawie. Przejście do Polski miało mu pomóc w dostaniu się do kadry Turcji na Euro 2020. Zawodnik nie chciał jednak znacząco obniżać zarobków, co byłoby konieczne w przypadku ewentualnego transferu i negocjacji, o których informacje podał turecki portal fotosport.

Były zawodnik Atletico oraz FC Barcelony w 2018 roku został z niej wypożyczony do Basaksehiru. W styczniu wrócił jednak do Hiszpanii. Nie jest jednak brany pod uwagę do gry przez Quique Setiena. Turan wystąpił także sto razy w barwach reprezentacji swojego kraju.