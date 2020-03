Maciej Dąbrowski musiał opuścić boisko już w 7. minucie starcia ŁKS-u Łódź z Arką Gdynia (1:1). Chciał oddać strzał przewrotką, ale zamiast tego trafił kolanem we własny nos i go złamał, przez co musiał zejść z boiska.

- Jego krótki występ dobiegł przedziwnego końca po zaledwie kilku minutach. To była komiczna sytuacja, nie był ani trochę blisko kontaktu z piłką. Zamiast tego uderzył kolanem prosto w nos - pisze "The Sun", który zamieścił również szydzące komentarze kibiców; jeden z nich stwierdził, że "tylko polska ekstraklasa zapewnia takie atrakcje".