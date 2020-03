Sławomir Peszko bliski nowego klubu. "Nie wiem, czy nam się uda ten transfer"

Sławomir Peszko był widziany w niedzielę na trybunach stadionu przy Alei Józefa Piłsudskiego 138, gdzie Widzew zremisował 2:2 z Olimpią Elbląg. "Przegląd Sportowy" donosi, że ma to związek z jego transferem do zespołu z Łodzi walczącego o awans do I ligi.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

