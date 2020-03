GKS Katowice powrócił do rywalizacji na drugoligowym szczeblu po rundzie jesiennej. W pierwszym meczu na wiosnę zremisował 2:2 z Błękitnymi Stargard Szczeciński. Zespół z województwa śląskiego walczy o awans do I ligi. W jednej z akcji zachwycił wszystkich obserwatorów brawurowym rozegraniem rzutu rożnego, po którym padł gol.

Była 26. minuta spotkania, kiedy to piłkarze z Katowic rozegrali fantastyczną akcję po rzucie rożnym. Składała się ona z czterech błyskawicznych podań z pierwszej piłki i na końcu atomowego strzału Adriana Błąda, który wylądował w siatce rywali.

Zobacz cudowną akcję bramkową GKS Katowice po rzucie rożnym:

GKS Katowice walczy o awans do I ligi. Po 21 kolejkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 41 punktów. i traci tylko trzy do pierwszego Widzewa Łódź i jeden do drugiego Górnika Łęczna. O klasę wyżej awansują dwa najlepsze zespoły, a kolejne z miejsc 3-6 zagrają w barażach.

