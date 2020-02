Legia Warszawa pokonała Cracovię 2:1 w hicie 24. kolejki ekstraklasy. Gole dla wicemistrzów Polski strzelili Domagoj Antolić i Walerian Gwilia, jedyną bramkę dla gości z rzutu karnego zdobył Sergiu Hanca.

- Analizowaliśmy Legię i wiedzieliśmy, że zdobywa bardzo dużo bramek, że strzela dużo goli w pierwszych minutach. Zmieniliśmy nieco ustawienie, chcieliśmy blokować atuty przeciwnika. Trzeba przyznać, że do momentu pierwszej bramki udawało nam się to, bo Legia nie stworzyła żadnej okazji - powiedział po meczu Michał Probierz.

- Niestety później popełniliśmy kardynalny błąd. Jeśli w takim meczu z liderem traci się takiego gola po stałym fragmencie gry, to trudno o korzystny wynik. Podobnie było z drugą bramką, bo o niej też zdecydował nasz prosty błąd. Chociaż w drugą połowę weszliśmy lepiej i mieliśmy swoje okazje do wyrównania, to zabrakło nam dokładności w decydujących momentach. Mówiąc krótko, jesteśmy sami sobie winni i muszę przyznać, że Legia wygrała zasłużenie - zakończył.

W innym nastroju był Aleksandar Vuković. - To dla nas bardzo ważne trzy punkty. Ich waga jest odrobinę wyższa, bo pokonaliśmy przeciwnika, który jest tuż za nami w tabeli. Powinniśmy jednak wygrać wyżej, nie martwiąc się o wynik do ostatnich chwil. Niepotrzebnie sprawiliśmy sobie nerwówkę do samego końca. Mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter i umiejętności, co też przekłada się na coraz lepszą frekwencję na stadionie. Na razie nie mamy jednak czego świętować, przed nami długa droga w walce o mistrzostwo Polski - powiedział trener Legii.

Po 24 kolejkach ekstraklasy warszawiacy mają sześć punktów przewagi nad Cracovią. W następnej kolejce Legia zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk (środa, 20:30), a drużyna Probierza podejmie Wisłę Kraków (wtorek, 20:30).

