Oficjalnie: Legia ogłosiła rekordowy transfer w ekstraklasie

Bartosz Slisz został oficjalnie ogłoszony jako zawodnik Legii Warszawa. Młody pomocnik to czwarty transfer zimowego okienka w drużynie ze stolicy Polski. Kwota transakcji - 1,5 miliona euro - to nowy rekordowy transfer wewnątrz ekstraklasy. Kontrakt Slisza będzie obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

