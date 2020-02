ceril77 6 minut temu 0

1,5mln euro za wątpłej budowy defensywnego pomocnika który podaje tylko do najbliższego? W ostatniej kolejce strzelił w aut. Mioduski zagrałeś pod publiczkę i przejdziesz się. Probierz ma rację bo gdyby tylko miał ofertę z innej ligi to by nie poszedł do Ległej. Widocznie jaki piłkarz taki kupiec