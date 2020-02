zero_cukru pół godziny temu Oceniono 7 razy 7

W koncu jakis polski zespol postanowil wydac ok. 2 mil Euro na rozwojowego zawodnika. Taka droge kilka lat temu obraly np. kluby z Belgii i obecnie graja w miare udanie w rozgrywkach europejskich i sprzedaja swoje talenty po 20 milionow. Zeby to jednak mialo sens, w Polsce musza byc co najmniej 3-4 druzyny, ktore inwestuja w podobny sposob.