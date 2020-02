Ben Lederman we wtorek został nowym zawodnikiem Rakowa - poinformował klub z Częstochowy na swojej oficjalnej stronie. 19-letni pomocnik podpisał umowę do 30 czerwca 2020 roku, a Raków ma prawo przedłużenia umowy o kolejne cztery sezony.

REKLAMA

O Ledermanie było głośno sześć lat temu. Barcelona miała z jego powodu kłopoty w FIFA. Ta stwierdziła, że klub złamał Artykuł 19 przepisów transferowych mówiący, że zawodnik nie może zostać zarejestrowany poza federacją swojego kraju do osiemnastego roku życia. Zawodnik nie spełniał żadnego z wyjątków zawartego w przepisie:

W 2014 roku, gdy Lederman miał czternaście lat, FIFA wydała wyrok. Barcelona złamała przepisy wobec aż dziesięciu nastolatków. Przez rok chłopcy nie mogli grać w drużynach młodzieżowych. Jedynie trenować. Rodzice Bena postanowili walczyć ze światową federacją, ale sytuacja jedynie się pogorszyła – w końcu musieli wrócić do Ameryki, gdzie syn trafił do IMG Academy. Był blisko wyjazdu na mistrzostwa świata do lat 17, ale ostatecznie nie załapał się do reprezentacji. Sytuację poprawiło dopiero uzyskanie kolejnego paszportu. Więcej zawodniku można przeczytaj w tekście Tomasza Włodarczyka