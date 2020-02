Flavio Paixao o transferze gwiazdy Lechii Gdańsk:

- Zimowa aktualizacja FM20 niesie ze sobą nowe oceny zawodników, transfery i zmiany menedżerskie. Po wielu aktualizacjach i odmienionych składach wymyśliliśmy dziesięć potencjalnych pomysłów na prowadzenie klubu - napisano na stronie footballmanager.com

Wśród klubów, które warto wybrać, znalazły się: Borussia Dortmund z Erlingiem Haalandem, Inter Mediolan, Bayer Leverkusen, Swansea City, AC Milan, Lille, Sunderland, Hertha Berlin, Morecambe oraz Wisła Kraków!

- Wisła to jedna z historycznych potęg polskiej ligi. Klub zdobył do tej pory 14 tytułów. Jednak w tym sezonie wpadli w spiralę 10 ligowych porażek z rzędu. Teraz Wisła walczy o przywrócenie stabilności. I robie to razem z legendą Borussii Dortmund, Jakubem Błaszczykowskim na czele. W kolejnych sezonach będą chcieli osiągnąć coś większego - napisano.

Informacja została dostrzeżona przez Jarosława Królewskiego (jednego z ratowników krakowskiego klubu).

W 23. kolejce PKO Ekstraklasy Wisła Kraków zaliczyła piąte zwycięstwo w lidze z rzędu. W 2019 roku zespół Artura Skowronka pokonał Pogoń Szczecin (1:0) oraz ŁKS Łódź (4:2), a w tym roku Wisła, poza Koroną, pokonała też Jagiellonię Białystok (3:0) i Zagłębie Lubin (1:0).

Duża w tym zasługa nie tylko 34-letniego Jakuba Błaszczykowskiego, ale także 17-letniego Aleksandra Buksy (już trzy bramki na koncie w tym sezonie), który we wspomnianej grze jest wielkim talentem. Wisła w zimowym oknie transferowym dokonała sześciu wzmocnień. Na razie każdy piłkarz, który zagrał, zaprezentował się z dobrej strony.

Do Wisły Kraków trafili: