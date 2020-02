Legia Warszawa ma najlepszego napastnika w lidze! Mięciel: Nie jestem zaskoczony

- Byłem zdziwiony, że Legia wcześniej go nie chciała i wypożyczyła do innego klubu. Dla mnie Jose Kante to najlepszy napastnik w ekstraklasie - mówi Marcin Mięciel w programie "Dogrywka" w Sport.pl.

