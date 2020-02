varranzcomodo242 29 minut temu 0

W sumie niegłupi pomysł. Tylko kto miałby potem decydować czy należy się zwrot czy nie? Albo nie wpuszczać i tyle. Z tego co pamiętam to Lech nie wpuścił Legii na ostatni mecz w sezonie 2017/18 i chyba było to na legalu. Raczej wątpię by wśród kibiców przyjezdnych byli tacy co tylko chcą sobie popatrzeć na mecz. Wiadomo, że na wyjazdach obowiązują pewne zasady i pikników się nie zabiera.