- Na pewno jest to drużyna, którą stać na więcej, niż pokazała w dwóch pierwszych spotkaniach - w taki sposób Jagiellonię Białystok prowadzoną przez Iwajło Petewa charakteryzował trener Legii Warszawa, Aleksandar Vuković. Serb nie chciał lekceważyć sobotniego rywala, który rok zaczął od porażki z Wisłą Kraków (0:3) i remisu z Koroną Kielce (0:0). Jagiellonii nie zlekceważyli też wicemistrzowie Polski, jednak trzeba przyznać, że nawet gdyby to zrobili, to pewnie i tak odnieśliby zwycięstwo.

Drużyna Petewa zagrała kolejny, bardzo słaby mecz. Legioniści na prowadzenie mogli wyjść już w 2. minucie. Mogli, jednak do dośrodkowania Pawła Wszołka z prawej strony nie dopadł Jose Kante. To, co nie udało się napastnikowi Legii, kilka chwil później udało się Marko Vesoviciowi. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego goście wybili piłkę, jednak ta spadła na nogę Czarnogórca, który strzałem z woleja pokonał Dejana Iliewa. Legioniście wyraźnie pomógł rykoszet, który kompletnie zmylił bramkarza gości.

W 30. minucie było już 2:0 dla Legii. Po dośrodkowaniu Arvydasa Novikovasa z prawej strony gola głową strzelił Kante. Po przerwie Gwinejczyk zdobył drugą bramkę. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłkę zgrał Wszołek, a w ogromnym zamieszaniu w polu karnym najsprytniejszy okazał się Kante, który na leżąco wbił piłkę do bramki Iliewa.

W 73. minucie w miejsce Kante na boisku pojawił się Tomas Pekhart. Dla Czecha był to debiut w Legii, do której trafił zimą z hiszpańskiego Las Palmas. 17 minut po wejściu na murawę, Pekhart strzelił gola. Szybką akcję przeprowadził Michał Karbownik, który podał na lewą stronę do Luquinhasa. Brazylijczyk wycofał zaś piłkę na 11. metr, a Czech bez problemu wbił ją do bramki Iliewa. Chociaż 30-latek zdobył bramkę, to po doskonałym występie Kante trudno przypuszczać, by Pekhart kolejny mecz zaczął w podstawowym składzie.

A tym będzie hit kolejki, w którym Legia podejmie Cracovię (29 lutego, 20:00). Będzie to mecz lidera z wiceliderem, który w sobotę o 20:00 gra w Gliwicach z Piastem. Jagiellonia zajmuje na razie dziewiąte miejsce w tabeli, a już w piątek zagra u siebie z Lechem Poznań (20:30).