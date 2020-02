mederith godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Polska liga to zero...zero...i jeszcze raz zero... jak mam chodzic na mecze, kiedy jest Zero, zero, zero...dwa zera. I niech mi nie fiefdoli pan trener Cracovi, ze nie tylko w polskiej lidze "gwiazdy" pudluja z KARNEGO.

Ten, ktory ciota nie trafia z jedenastu metrow do bramki, gdzie bramkarz ma tylko 1% szansy na obrone karnego w koncowce meczu, powinien grac w...powinien byc wypier.... z druzyny z kopniakiem w d....Tak, pudluja z karniaka wielkie gwiazdy, ale to jest ich fanaberia w nic niewaznym meczu. Prosze sobie obejrzec mecze z gwiazdami futbolu, gdzie prawdziwi pilkarze graja futbol na wysokim poziomie. Co mam powiedziec o polskiej lidze?

Zero, zero i jeszcze raz zero?...TAK BEDZIE SIE OD DZIS NAZYWALA POLSKA LIGA i Pogon Szczecin. Zero Pogon Szczecin i jej podobni. Grac furwa mac cioty, zamiast pudrowac sobie policzki:)