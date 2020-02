Legia Warszawa poinformowała o przedłużeniu kontraktu z środkowym obrońcą drużyny, Igorem Lewczukiem. Nowa umowa zawodnika lidera PKO BP Ekstraklasy ma obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.

- Wracając do Warszawy chciałem udowodnić, że jestem w stanie pomóc drużynie walczyć o najwyższe cele. Tym bardziej cieszę się, że zostanę w Legii o kolejny rok. To zaufanie, to dla mnie dodatkowa motywacja, żeby stale się rozwijać i razem z zespołem sięgać po kolejne tytuły - mówi Igor Lewczuk cytowany w komunikacie wydanym przez klub.

- Igor każdego dnia pokazuje swoje zaangażowanie, profesjonalizm i doświadczenie, z czego wielu innych naszych piłkarzy może korzystać i czerpać. Cieszę się, że Igor zostanie z nami kolejny rok. Wiem, że to odpowiedzialna osoba, z którą możemy w pełni poświęcić się realizacji celów klubu – mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

34-letni obrońca w Ekstraklasie grał także w Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok, Zawiszy Bydgoszcz oraz Ruchu Chorzów. Do Legii trafił najpierw w 2014 roku, ale dwa lata później klub sprzedał go do Girondins Bordeaux. Do klubu z Warszawy Lewczuk wrócił w lipcu zeszłego roku. W barwach Legii zagrał już w 110 spotkaniach, w których zdobył pięć goli i zaliczył trzy asysty.