Argument nt. powiększenia ligi do 18 bo Polaków jest 40mln (co jest kłamstwem bo jest 37,7mln) to ABSURD. Jakoś Niemców jest niemal 80mln, a nie mają ligi 36-40 zespołowej. Korupcja to jedyne czego ten beton chce. Odkąd zrobiono eklape 16 zespołowa był kwik niezadowolonych i w końcu znów mają to co kochają. Handelki spółódzielnie bo na tym się znają. Zaś jak trzeba coś zbudować czy wyszkolić to już mocno nie halo.