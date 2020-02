- To wybór pomiędzy dżumą i cholerą. Są jeszcze trzy inne pomysły, nad którymi można się pochylić. Ale dajcie nam pogadać. Wydaje mi się, że na końcu dojdziemy do rozsądnego kompromisu - mówił w poniedziałkowej "Sekcji Piłkarskiej" Dariusz Mioduski. Prezes Legii, wraz z przedstawicielami pozostałych 15 klubów Ekstraklasy, w czwartek pojawił się w siedzibie PZPN, by dyskutować na temat ligowej reformy. Ze Zbigniewem Bońkiem, bo to on pod koniec stycznia zaproponował zmiany. Jego zdaniem od sezonu 2021/22 istnieją tylko dwa możliwe systemy: ten obecny, a więc utrzymanie ligi 16-zespołowej (tzw. ESA-37) i nowy, do którego teraz sam nakłaniał kluby, a więc powiększenie Ekstraklasy do 18 zespołów (ESA-34). W obu przypadkach z ligi miałby spadać trzy zespoły.

REKLAMA

"Cracovia to najgroźniejszy rywal Legii. Oby tylko Probierz nie odleciał"

- Nigdy nie ukrywałem, że jestem zwolennikiem powiększenia ligi do 18 zespołów. Tylko że tutaj wcale nie chodzi o to. Musimy znaleźć rozwiązania o wiele bardziej poważnych kwestii niż format rozgrywek. On nie ma aż takiego dużego wpływu - by nie powiedzieć żadnego - na podniesienie poziomu naszej piłki. A my w jednym jesteśmy zgodni: nikt nie chce się kłócić. Są między nami różnice zdań, ale każdy z nas jest świadomy, że tylko poprzez pracę, spokojną pracę, uda się zmienić naszą Ekstraklasę. Uda się sprawić to, by ona zaczęła działać lepiej - mówił dzień przed spotkaniem Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin.

Akurat Pogoń należała do grupy klubów, która jest za powiększeniem ligi, a więc popierała pomysł Bońka. Pomysł, który udało się przeforsować. Nie wszyscy byli jednak do niego przekonani. Choćby prezesi Legii czy Lecha, którzy jak wynika z naszych informacji, chcieli szerszej zmiany i spokojniejszej dyskusji. Próbowali przeforsować, by liga nadal była 16-zespołowa. To się nie udało. W czwartek po popołudniu PZPN wydał komunikat, w którym poinformował, że kluby "zaproponowały zmianę formuły Ekstraklasy od sezonu 2021/2022, skutkującą udziałem 18 drużyn w lidze i rozgrywaniem 34 kolejek meczów w sezonie".

Stosowne zmiany w przepisach mają zostać przyjęte już na piątkowym posiedzeniu Zarządu PZPN. Na razie Ekstraklasa działa jako ESA-37. Ten system funkcjonuje od sezonu 2013/14. Od tego czasu przeszedł jednak kilka ewolucji. Kluczową było zniesienie podziału punktów po rundzie zasadniczej, co stało się przed sezonem 2017/18 i obowiązuje do dzisiaj. Jeśli zarząd PZPN przyjmie reformę, kolejny sezon będzie tzw. sezonem przejściowym. Ekstraklasę opuści wtedy tylko jeden zespół, a z pierwszej ligi wejdą trzy, by w kolejnym powiększyć Ekstraklasę do 18 zespołów. Od sezonu 2021/22 rywalizacja o tytuł mistrza Polski toczyć się będzie zatem w formacie 34 kolejek, bez dodatkowej rundy finałowej.