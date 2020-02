Emmanuel Kumah do Polski przybył w lutym 2019 roku. Wisła Kraków postanowiła go wówczas wypożyczyć z afrykańskiego zespołu Tudu Mighty Jet. W ekipie z Grodu Kraka nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Rozegrał zaledwie pięć spotkań w ekstraklasie. Mimo tego, że klub z Reymonta miał z Ghańczyka niewiele pożytku, to chciał z nim przedłużyć kontrakt. Obie strony nie doszły jednak do porozumienia i 20-latek postanowił poszukać sobie nowej drużyny.

REKLAMA

Wielki problem Wisły Kraków ze stadionem.

Emmanuel Kumah graczem klubu z okręgówki

Sytuację niespodziewanie wykorzystała Wieczysta Kraków. 20-letni piłkarz dołączył do ekipy z województwa małopolskiego na zasadzie transferu definitywnego i podpisał 5-letni kontrakt ważny aż do końca czerwca 2023 roku. Emmanuel Kumah ma pomóc nowemu klubowi w awansie o szczebel wyżej.

Ciekawy projekt sportowy w Wieczystej Kraków

Klub z okręgówki wspiera finansowo biznesmen, Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek i jeden z najbogatszych Polaków. Wieczysta Kraków jest znana z tego, że ściąga piłkarzy ze znanymi nazwiskami. Obecnie w kadrze Wieczystej znajduje się kilku piłkarzy z przeszłością w ekstraklasie - Michał Miśkiewicz, Bartłomiej Smuczyński, Maciej Bębenek oraz Bartosz Iwan.

Zespół wylatuje w czwartek na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie będzie szlifował formę przed startem wiosennej części rozgrywek. Na zagranicznym zgrupowaniu zmierzy się z FK Arys (II liga kazachska), Olimpem Khimki (III liga rosyjska) oraz TSV Buchbach (IV liga niemiecka).

Po rundzie jesiennej Wieczysta plasuje się na drugiej pozycji w okręgówce, mając punkt straty do Garbarni II.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl