- Po ostatnim tygodniu jestem trochę zniesmaczony otoczką, dotyczącą naszej ligi. Często sam negatywnie wypowiadam się na jej temat, jednak uważam, że atakowanie piłkarzy przez kibiców jest czymś nie w porządku. Bardzo często pokazuje się, jak nasi zawodnicy nie trafiają w piłkę lub uderzają z daleka. Z tego jednak, co sprawdziłem, gwiazdy najwyższego formatu również nie wykorzystują wielu prostych sytuacji. Oni również kopią niecelnie, za znacznie wyższe pieniądze niż te, które dostają zawodnicy w polskiej piłce - mówił w piątek, na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem z Lechem Poznań, trener Cracovii Michał Probierz.

I dodał: - Chciałbym, by polscy piłkarze się tym nie przejmowali, choć jest to bardzo trudne. Wiem, jak wygląda ten rynek. Największe gwiazdy również często nie potrafią trafić, ale szydzimy wyłącznie z naszych zawodników i robimy wszystko, by naszą ligę totalnie zdyskryminować. Potrafimy się znęcać tylko nad Polakami i naszymi ligowcami. Czas najwyższy, byśmy się trochę obudzili i inaczej spojrzeli na naszą piłkę, jeśli chcemy ją wspólnie odbudować. Krytykować jest łatwo, ale czasami trzeba też zapłacić 10 złotych za bilet i przyjść na mecz, nie śledzić wyłącznie w telewizji. Polska liga jest nasza, jest kochana i czasami warto zastanowić się, jak ją traktujemy.

W niedzielę na antenie Canal+ Sport Probierz otwarcie skrytykował telewizję za kompilacje z kiksami. Komentator tej telewizji Rafał Wolski odpowiedział mu, że "nie wnikamy w pracę Cracovii. Było by miło, gdyby nikt nie próbował wpływać na treść naszych programów. Jesteśmy od tego, żeby mówić, jak jest. Nie wybierać tylko tego, co "piękne". Nie mówiąc już, będąc eleganckim i dyskretnym, o pewnych sprawach".

Boniek broni Probierza

Słowa wiceprezesa i trenera klubu odbiły się szerokim echem w mediach. Na Probierza spadła krytyka, a ludzie zarzucali mu, że na siłę broni braku jakości w naszej lidze. Szkoleniowca w obronę wziął prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zabrał w tej sprawie głos na Twitterze.

"Dop..... li się wszyscy do Probierza. Wszystko można promować pozytywnie lub negatywnie. Zamiast pięknych akcji, mijanek Zmarzlika, Dudka, Kołodzieja można promować i pokazywać dotknięcia taśmy na starcie. Kwestia gustu, mentalności i nastawienia. Następna g....burza" - napisał Boniek.