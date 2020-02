Jako jedenastoletni chłopiec Lederman wyjechał z Kalifornii do Europy, gdzie przeszedł przez niemal wszystkie etapy katalońskiego szkolenia. Siedem lat temu uważano go za jeden z największych talentów w USA – obok Christiana Pulisica. Ich drogi jednak mocno się rozjechały. Starszy o dwa lata kolega pobił amerykański rekord transferowy. Gra w Chelsea. W międzyczasie do Barcelony trafił też inny Amerykanin, Konrad de la Fuente. Na razie on także radzi sobie lepiej od rodaka – występuje w Segunda Division.

O Ledermanie było głośno sześć lat temu. Barcelona miała z jego powodu kłopoty w FIFA. Ta stwierdziła, że klub złamał Artykuł 19 przepisów transferowych mówiący, że zawodnik nie może zostać zarejestrowany poza federacją swojego kraju do osiemnastego roku życia. Zawodnik nie spełniał żadnego z wyjątków zawartego w przepisie:

Nie mieszkał pięćdziesiąt kilometrów od granicy swojego kraju. Nie miał szesnastu lat i nie przenosił się w obrębie Unii Europejskiej, posiadając paszport jednego z krajów członkowskich. Rodzina piłkarza nie przeniosła się z nim do innego kraju z innych powodów niż piłkarski rozwój zawodnika.

W 2014 roku, gdy Lederman miał czternaście lat, FIFA wydała wyrok. Barcelona złamała przepisy wobec aż dziesięciu nastolatków. Przez rok chłopcy nie mogli grać w drużynach młodzieżowych. Jedynie trenować. Rodzice Bena postanowili walczyć ze światową federacją, ale sytuacja jedynie się pogorszyła – w końcu musieli wrócić do Ameryki, gdzie syn trafił do IMG Academy. Był blisko wyjazdu na mistrzostwa świata do lat 17, ale ostatecznie nie załapał się do reprezentacji. Sytuację poprawiło dopiero uzyskanie polskiego paszportu.

W 2016 roku Lederman wrócił do La Masii. Barcelona przyjęła go z otwartymi rękoma, ale już nigdy nie nadrobił dwuletnich zaległości. Gdy jego kontrakt z akademią wygasł, przeniósł się do Gent. Tam także odbił się od pierwszej drużyny. Występował jedynie w zespole do lat 21. Potem chwilę trenował z NAC Breda, a teraz swoich sił próbuje w Rakowie Częstochowa. Amerykanin jest świetnie wyszkolony technicznie. Jest lewonożny Występuje na pozycji środkowego pomocnika. Na pewno brakuje mu doświadczenia na profesjonalnym poziomie. Czy w Polsce dostanie swoją szansę? Dzięki polskiemu paszportowi może być traktowany jako młodzieżowiec.

Umiejętności Ledermana możecie zobaczyć na tym filmie: