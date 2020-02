goetterdaemmerung_2015 5 minut temu 0

Pudel rozkłada tradycyjnie swój stragan na zimę i wszystko jest do kupienia. Odkrył w sobie żyłkę handlarza, więc prowadzi klub jak budę z gaciami na bazarze.



Sportowo już dawno sobie odpuścił. Legia potrzebna tylko jako okno wystawowe, tytuły pudla nie interesują. Przecież to oczywiste. Po to hasał po boiskach drewniany, nieporadny ruchowo i nieskoordynowany wyrośnięty małolat z Chorwacji, by go ktoś w końcu kupił.