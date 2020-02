Butko był w Poznaniu już w niedzielę i przechodził testy medyczne. Na przeszkodzie półrocznego wypożyczenia do klubu PKO Ekstraklasy stanął uraz, który wykryto podczas badań. Zawodnik w kolejnych godzinach przechodził rehabilitację, a kontuzja okazał się jednak niegroźna i już w poniedziałek można było przeprowadzić kolejne testy kontrolne i dopiąć transfer prawego obrońcy Szachtara Donieck.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem tutaj i dołączam do Lecha Poznań. To nowy rozdział w mojej karierze i chciałbym zaprezentować się jak najlepiej. Przyszedłem tutaj nie tylko po to, żeby grać, ale też żeby pomóc wywalczyć trofea. Jednak równocześnie jest to ważny czas dla mnie, ponieważ chciałbym po dłuższym czasie wrócić do kadry i pojechać na Euro 2020 – mówi Butko cytowany przez klubową stronę internetową.

Ukrainiec jest wychowankiem Szachtara Donieck, w którym zaliczył m.in. dziesięć występów w meczach Ligi Mistrzów. Zagrał także 32 mecze w reprezentacji swojego kraju. Był w składzie kadry Ukrainy m.in. podczas 90 minut starcia z Polską w czasie Euro 2016.