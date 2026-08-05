Boniek reaguje na doniesienia ws. przyszłości Urbana. "Co w tym dziwnego?"

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja nt. przyszłości Jana Urbana w kadrze Polski. Niedawno Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet podał, że praca Jana Urbana w reprezentacji Polski jest oceniania coraz gorzej, a wśród doradców prezesa PZPN Cezarego Kuleszy nie brakuje tych, chcących zwolnienia doświadczonego trenera. Jeden z powodów to absencja na mundialu, gdzie mógł podpatrywać naszych rywali.

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Niepewna przyszłość Jana Urbana i reakcja Cezarego Kuleszy

Na te doniesienia zareagował sam prezes PZPN, który udzielił wywiadu dziennikarzom WP SportowychFaktów. - Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku finału baraży osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem. Była to przemyślana decyzja i wynikała z bieżącej obserwacji pracy selekcjonera - stwierdził.

- Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją. Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera - dodał.

Zbigniew Boniek reaguje. "Co w tym dziwnego?"

Zbigniew Boniek, który był gościem "Prawdy Futbolu" Romana Kołtonia został zapytany o słowa Piotra Wołosika i Łukasza Olkowicza z "Przeglądu Sportowego" Onet, którzy przypomnieli wypowiedź byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, że jesienią selekcjoner gra o posadę.

- To jest coś dziwnego? - spytał Boniek. - Myślisz, że Mancini, który trzy dni temu został selekcjonerem reprezentacji Włoch jesienią, grając w Lidze Narodów nie gra o posadę? Jeżeli w grupie Belgia, Turcja, Francja zajmie ostatnie miejsce i spadnie, to według mnie w grudniu może go nie być. To jest normalne - dodał.

- Jeżeli my w dywizji B nie potrafimy awansować, wygrać z Rumunią, Bośnią czy Szwecją i sobie nie poradzimy, to są rzeczy absolutnie normalne. Nie powiem, skąd wiem, ale troszeczkę tam (w PZPN - przyp. red.) niektórzy są zawiedzeni.

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Roman Kołtoń kontynuował, że zdaniem dziennikarzy "Przeglądu Sportowego" w PZPN-ie jest duże zamieszanie i nieufność do trenera Urbana. - Żaden selekcjoner, który będzie przegrywał mecze, nie ma silnej pozycji. Trenera bronią wyniki, nic więcej - podsumował.

Biało-Czerwonych czekają aż cztery spotkania podczas najbliższego zgrupowania kadry: domowy z Bośnią i Hercegowiną (25 września), wyjazdowy ze Szwecją (28 września), z Rumunią na własnym terenie (2 października) oraz wyjazdowy w Bośni (5 października).