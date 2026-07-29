Cezary Kulesza skomentował sensacyjne wieści nt. Jana Urbana

Drużynę Biało-czerwonych czekają aż cztery spotkania podczas najbliższego zgrupowania kadry: domowy z Bośnią i Hercegowiną (25 września), wyjazdowy ze Szwecją (28 września), z Rumunią na własnym terenie (2 października) oraz wyjazdowy w Bośni (5 października).

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Zobacz wideo Zmarnowane zgrupowanie. Najgorsze za kadencji Jana Urbana

Kulesza o zwolnieniu Urbana: "Spekulacje są nieuzasadnione"

Informacje o tym, że praca Jana Urbana w reprezentacji Polski jest oceniania coraz gorzej, a wśród doradców prezesa PZPN Cezarego Kuleszy nie brakuje tych, chcących zwolnienia doświadczonego trenera podał Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego Onet.

"Powodem ma być bierność Urbana, nieobecnego na mundialu. Trener nie skorzystał tym samym z okazji na podpatrywanie rywali Polski w Lidze Narodów. Falstart w tych rozgrywkach może drogo kosztować 64-latka" - przekazał dziennikarz Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Do ogólnego, rocznego bilansu pracy selekcjonera reprezentacji Polski należy przede wszystkim dodać brak awansu do mistrzostw świata 2026. Urban objął stery kadry po rezygnacji Michała Probierza w czasie trwania eliminacji, więc odpowiedzialność nie spada wyłącznie na barki 64-latka.

31 marca, już po barażowej porażce 2:3 ze Szwecją, trener naszej reprezentacji przedłużył swój kontrakt do 2028 roku.

- Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku finału baraży osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem. Była to przemyślana decyzja i wynikała z bieżącej obserwacji pracy selekcjonera - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją. Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera - zaznaczył prezes PZPN.