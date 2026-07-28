Przyjście Jana Urbana do reprezentacji Polski szybko poprawiło ponurą atmosferę panującą po kadencji Michała Probierza. W pierwszych siedmiu spotkaniach pod wodzą nowego selekcjonera Polacy byli niepokonani, choć dwukrotnie mierzyli się z Holandią. Wyniki te pozwoliły na udział w barażach o awans na mistrzostwa świata.
Te jednak nie zakończyły się sukcesem. Po zwycięstwie nad Albanią przyszła bolesna porażka ze Szwecją w finale baraży. Krytyka spadła na selekcjonera również po majowo-czerwcowym zgrupowaniu, podczas którego reprezentacja przegrała 0:2 z Ukrainą i zremisowała 2:2 z Nigerią. Okazuje się, że kolejne miesiące wcale nie poprawiły sytuacji Jana Urbana.
Zdaniem Piotra Wołosika można nawet powiedzieć, że szkoleniowiec stąpa po kruchym lodzie. - Sądząc po nastrojach i rozmowach, które przeprowadzłem, zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli wyniki w Lidze Narodów okażą się falstartem, w nowy rok wejdziemy z nowym selekcjonerem. Pozycja Jana Urbana jest tak słaba - stwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego".
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Tuż po meczu ze Szwecją Cezary Kulesza nie miał wątpliwości, oferując Urbanowi przedłużenie kontraktu. Co się więc stało w ostatnich tygodniach? - To jest kumulacja. Nie rozumiem za bardzo selekcjonera. Przegrałeś baraż, poleć, zrób coś. Kibice przywiązują do tego wagę - powiedział Wołosik.
O możliwości szybkiego odejścia Urbana mówił niedawno Zbigniew Boniek. - Słyszę, że jest bardzo mocna grupa, której nie podoba się obecny selekcjoner. (...) Nie wszyscy są zadowoleni z tego, co się dzieje wokół kadry. To, że Jan Urban nie pojechał z kadrą na mundial i tak dalej - stwierdził. Wypowiedział się również Tomasz Hajto. Jego zdaniem, selekcjoner powinien udać się na MŚ, by podglądać dwóch najbliższych rywali kadry - Bośnię i Hercegowinę oraz Szwecję.
Z tego powodu nie są bezpodstawne porównania do jednego z byłych opiekunów drużyny narodowej. - Były zarzuty do Santosa, że nie jeździ po meczach. Nie lecieć na MŚ z punktu widzenia selekcjonera, to jest trochę nieporozumienie. (...) To będzie bardzo trudna jesień selekcjonera. Jeśli będzie falstart, będziemy rozmawiać o kandydatach na jego następcę. Atmosfera jest niespecjalna - zakończył Piotr Wołosik.
Bośnia i Hercegowina oraz Szwecja to dwie reprezentacje, z którymi Polacy będą rywalizować w grupie 4 Dywizji B Ligi Narodów. Poza nimi, Biało-Czerwonych czekać będą mecze z Rumunią. Cztery mecze odbędą się podczas dwutygodniowego okienka reprezentacyjnego, które zaplanowane jest na przełom września i października.