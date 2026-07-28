Przyjście Jana Urbana do reprezentacji Polski szybko poprawiło ponurą atmosferę panującą po kadencji Michała Probierza. W pierwszych siedmiu spotkaniach pod wodzą nowego selekcjonera Polacy byli niepokonani, choć dwukrotnie mierzyli się z Holandią. Wyniki te pozwoliły na udział w barażach o awans na mistrzostwa świata.

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Te jednak nie zakończyły się sukcesem. Po zwycięstwie nad Albanią przyszła bolesna porażka ze Szwecją w finale baraży. Krytyka spadła na selekcjonera również po majowo-czerwcowym zgrupowaniu, podczas którego reprezentacja przegrała 0:2 z Ukrainą i zremisowała 2:2 z Nigerią. Okazuje się, że kolejne miesiące wcale nie poprawiły sytuacji Jana Urbana.

Jan Urban stąpa po kruchym lodzie. "To jest kumulacja"

Zdaniem Piotra Wołosika można nawet powiedzieć, że szkoleniowiec stąpa po kruchym lodzie. - Sądząc po nastrojach i rozmowach, które przeprowadzłem, zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli wyniki w Lidze Narodów okażą się falstartem, w nowy rok wejdziemy z nowym selekcjonerem. Pozycja Jana Urbana jest tak słaba - stwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

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Tuż po meczu ze Szwecją Cezary Kulesza nie miał wątpliwości, oferując Urbanowi przedłużenie kontraktu. Co się więc stało w ostatnich tygodniach? - To jest kumulacja. Nie rozumiem za bardzo selekcjonera. Przegrałeś baraż, poleć, zrób coś. Kibice przywiązują do tego wagę - powiedział Wołosik.

To zarzucają Janowi Urbanowi. Porównanie do Fernando Santosa

O możliwości szybkiego odejścia Urbana mówił niedawno Zbigniew Boniek. - Słyszę, że jest bardzo mocna grupa, której nie podoba się obecny selekcjoner. (...) Nie wszyscy są zadowoleni z tego, co się dzieje wokół kadry. To, że Jan Urban nie pojechał z kadrą na mundial i tak dalej - stwierdził. Wypowiedział się również Tomasz Hajto. Jego zdaniem, selekcjoner powinien udać się na MŚ, by podglądać dwóch najbliższych rywali kadry - Bośnię i Hercegowinę oraz Szwecję.

Z tego powodu nie są bezpodstawne porównania do jednego z byłych opiekunów drużyny narodowej. - Były zarzuty do Santosa, że nie jeździ po meczach. Nie lecieć na MŚ z punktu widzenia selekcjonera, to jest trochę nieporozumienie. (...) To będzie bardzo trudna jesień selekcjonera. Jeśli będzie falstart, będziemy rozmawiać o kandydatach na jego następcę. Atmosfera jest niespecjalna - zakończył Piotr Wołosik.

Bośnia i Hercegowina oraz Szwecja to dwie reprezentacje, z którymi Polacy będą rywalizować w grupie 4 Dywizji B Ligi Narodów. Poza nimi, Biało-Czerwonych czekać będą mecze z Rumunią. Cztery mecze odbędą się podczas dwutygodniowego okienka reprezentacyjnego, które zaplanowane jest na przełom września i października.