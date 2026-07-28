Urban podsumował rok z kadrą. Tak ocenił powód porażki ze Szwecją

Minął rok od momentu, kiedy reprezentację Polski objął Jan Urban. Biało-Czerwoni miewali dobre mecze - choćby dwukrotnie zremisowali z Holandią w grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata. Pierwsza porażka kadry pod wodzą Urbana nadeszła jednak w najgorszym możliwym momencie. W finale baraży o mundial Polacy przegrali ze Szwecją 2:3 i po raz pierwszy od 2014 roku nie awansowali na najważniejszą piłkarską imprezę. Później selekcjoner kilkukrotnie wspominał, że nie może pogodzić się z tą porażką.

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Urban wprost o Szwecji. "Chciałbym mieć tyle szczęścia"

Urban był gościem konferencji dla trenerów z licencją UEFA Pro organizowanej przez Szkołę Trenerów PZPN. Podczas wykładu zatytułowanego "Analiza przeciwnika i dobór środków treningowych w procesie przygotowania do meczów" selekcjoner wrócił pamięcią do tego, co działo się w barażach o mundial.

Podkreślił, że w finale gra ofensywna jest godna pochwały, ale w defensywie trzeba grać zdecydowanie lepiej. Zwrócił również uwagę na to, jaką drogę na mistrzostwa świata przeszli Szwedzi.

- Chciałbym mieć tyle szczęścia, co reprezentacja Szwecji. W eliminacjach zdobyli dwa punkty, a pojechali na mundial. W pierwszym meczu barażowym wylosowali Ukrainę i grali z nią na neutralnym terenie, a potem mieli mecz u siebie z nami - powiedział Urban.

Oto kadra w liczbach. "Przeprowadziliśmy 241 obserwacji na żywo"

Trener kadry narodowej podsumował również w sposób liczbowy to, co działo się dotychczas za jego kadencji.

- Przez ten czas przeprowadziliśmy 241 obserwacji na żywo reprezentantów, a nie liczę meczów oglądanych w telewizji i w programie Wyscout. 23 razy spotkaliśmy się jako sztab reprezentacji. Prowadzimy też bazę rozegranych minut przez powoływanych zawodników. Kto, ile grał między jednym a drugim zgrupowaniem - poinformował.

Urban dodał przy tym, że najbardziej intensywny okres był przed wspomnianymi wcześniej barażami o mundial. Sztab kadry uważnie przyglądał się wtedy nie tylko naszym reprezentantom, ale również Albańczykom, Szwedom oraz Ukraińcom.

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