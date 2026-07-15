Tego nie było od 28 lat. Tak mają wyglądać nowe stroje reprezentacji Polski

Po osiemnastu latach reprezentacja Polski zmieni dostawcę strojów. Amerykańskie Nike ubierało Biało-Czerwonych od 2009 roku, ale koniec umowy zbliża się wielkimi krokami. Kandydatów, którzy zgłosili się do Polskiego Związku Piłki Nożnej było trzech. Niemiecki Adidas, włoski Macron oraz polska Keeza.
- To będzie rekordowy kontrakt pod względem wartości. Absolutnie nie mówię, że ten obecny jest zły, ale ten będzie rekordowy. Nie mówimy tu o 30 czy 50% więcej, tylko to będą naprawdę znaczące wzrosty. Poza tym, dostępność towaru, która była trochę problematyczna musi się poprawić. To musi być partner zdecydowany, konsekwentny i ukierunkowany na sprzedaż tego produktu - tak w marcu na temat nowego partnera technicznego mówił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.
Wszystko wskazuje na to, że warunki postawione przez federację spełnił Adidas i to właśnie Niemcy będą ubierać Polaków już od stycznia 2027 roku. Wcześniej robili to w latach 1974-1999. Teraz pojawiły się nowe szczegóły dotyczące tej współpracy, a informacje te podał branżowy portal Footy Headlines, zajmujący się przede wszystkim piłkarskim sprzętem - m.in. strojami.
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Podstawowy komplet kadry nie będzie różnić się znacząco od klasyki. "Nowe domowe koszulki reprezentacji Polski, przygotowane przez Adidasa na rok 2027, utrzymają tradycyjną białą bazę z czerwonymi akcentami. Na ramionach znajdą się duże paski Adidasa" - czytamy.
Znacząca zmiana czeka natomiast czerwone koszulki. "W niespodziewanym zwrocie, na piersi piłkarzy widniało będzie pomarańczowe logo Adidas Trefoil" - przekazano. Ma to być nawiązanie do ikonicznych kompletów reprezentacji Polski z lat 70' i 80', w których Biało-Czerwoni święcili największe triumfy w historii.
Nowe stroje reprezentacji Polski mają być zaprezentowane na początku przyszłego roku. W jesiennych meczach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana wystąpią jeszcze w strojach przygotowanych przez Nike. Zmiana nadejdzie dopiero na eliminacje mistrzostw Europy, które rozpoczną się w marcu 2027 roku.