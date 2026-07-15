10 kwietnia 2026 roku polską piłkę obiegły koszmarne wieści o nagłej śmierci Jacka Magiery. Szkoleniowiec pełnił funkcję drugiego trenera w sztabie reprezentacji Polski Jana Urbana.

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Podczas poprzedniego zgrupowania reprezentacji Urban nie mógł skorzystać jeszcze z pomocy nowego asystenta. Kadra przegrała 0:2 z Ukrainą we Wrocławiu i zremisowała 2:2 z Nigerią w Warszawie.

Oto nowy trener w reprezentacji Polski

Po trzech miesiącach pozycję po Jacku Magierze zajął Kibu Vicuna. "Hiszpan José Antonio Vicuña Ochandorena „Kibu" dołącza do sztabu reprezentacji Polski. 54-letni szkoleniowiec obejmie funkcję drugiego trenera kadry narodowej" - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej na oficjalnej stronie internetowej.

Kibu Vicuna współpracował z Janem Urbanem niemal dwie dekady temu, kiedy obecny selekcjoner reprezentacji był trenerem Legii Warszawa."Z tym samym szkoleniowcem pracował także w Zagłębiu Lubin, CA Osasunie, Lechu Poznań i Śląsku Wrocław" - czytamy na stronie PZPN-u.

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Hiszpan ma również doświadczenie w samodzielnej pracy szkoleniowej. W Polsce prowadził Wisłę Płock oraz ŁKS Łódź. Vicuna odnosił też sukcesy w Indiach. W 2020 roku zwyciężył w rozgrywkach I-League z klubem Mohun Bagan, a kilka miesięcy temu poprowadził Diamond Harbour FC do triumfu w Indian Football League.

Reprezentacja Polski do gry wróci za dwa miesiące. Na przełomie września i października odbędą się aż cztery spotkania Ligi Narodów. W Grupie 4 dywizji B rywalami Biało-Czerwonych będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.