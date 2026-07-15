Reprezentacja Polski między rokiem 1986 a 2002 nie zagrała na ani jednym turnieju rangi mistrzowskiej. Przez długie 16 lat nie była w stanie zakwalifikować się ani na mistrzostwa świata, ani na mistrzostwa Europy. Szczególnie rozczarowujące były zwłaszcza lata 90. Mimo że w drużynie mieliśmy wówczas kilka głośnych nazwisk, sukcesu i tak nie udało się osiągnąć. Jak zatem wyglądała sytuacja w ówczesnej kadrze?

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Zobacz wideo Tak wyglądały zgrupowania reprezentacji Polski. "Najpierw winko."

Tak wyglądały zgrupowania reprezentacji Polski. Kosecki: "Każdy przywoził jakieś winko..."

W programie Sport.pl: "Studio Mundialowe" wspominał o tym Roman Kosecki. - Jak było siedem dni zgrupowania, pierwszego dnia zawsze spotykaliśmy się, każdy przywoził jakieś winko, coś... Zawsze było przywitanie, rozmawianie o tym, jak w klubie, a potem była normalna ciężka harówa - opowiadał.

Sam Kosecki grał wówczas w czołowych europejskich klubach (Galatasarayu, Osasunie czy Atletico Madryt). Na wielkim turnieju nie dane mu było jednak wystąpić. Mimo to mocno bronił swoich kolegów z kadry. - To są mity, które się tworzy, żeby zwalić całą winę, że nie graliśmy na tych wszystkich pięknych imprezach, na piłkarzy. Najpierw Tarasiewicz został okrzyknięty, że to przez niego nie awansowaliśmy, później Roman Szewczyk - pamiętasz: czerwona kartka w Norwegii. Później ja dostałem czerwoną, bo się podłożyłem i zawsze był piłkarz winny, a jaśnie panowie działacze byli po prostu tacy fantastyczni, święci, że oni po prostu super wszystko - ironizował.

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Kosecki o latach 90. w polskiej piłce. "Leżało kompletnie wszystko"

Jego zdaniem tamten zespół miał potencjał, by którymś z turniejów się znaleźć. Problem leżał jednak na poziomie organizacji i PZPN-u. - Oczywiście leżało kompletnie wszystko i przez to nie awansowaliśmy. Bo jakbyśmy się nie skupili na kłótni ze sobą, na rozmowach ze sobą w ten sposób, byśmy byli wszyscy przygotowani do swoich zadań, to może by było inaczej - tłumaczył Kosecki.

Roman Kosecki w piłkarskiej reprezentacji Polski rozegrał w sumie 69 meczów i strzelił dla niej 19 goli. Po raz ostatni wystąpił w niej w 1995 r. w przegranym 1:4 spotkaniu ze Słowacją w eliminacjach do Euro 96.