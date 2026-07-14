Tego Milik nigdy nie zapomni. Tak potraktowali go polscy kibice

Arkadiusz Milik to w kontekście reprezentacji Polski postać mocno zapomniana. Napastnik stanowił jednak ważną postać w prawdopodobnie najlepszym zespole biało-czerwonych w XXI wieku, czyli kadrze Adama Nawałki. Milik zasłynął ze świetnej współpracy z Robertem Lewandowskim. Zawodnik Juventusu wystąpił w kapitalnych dla naszego zespołu mistrzostwach Europy 2016 oraz mocno rozczarowującym mundialu dwa lata później.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego Wybierz serwis

Milik się żali na polskich kibiców. "Gwizdali po piętnastu minutach"

Milik w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem wrócił wspomnieniami do mundialu z 2018 roku. Napastnik przyznał, że po kapitalnym Euro 2016 oczekiwania kibiców były gigantyczne, tak duże, że w konsekwencji piłkarze doświadczyli nieprzyjemnych sytuacji. Zawodnik Juventusu z żalem przypomniał, że zespół już po piętnastu minutach meczu z Senegalem spotkały gwizdy.

- Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten balon został tak napompowany, że czułem się, jakbyśmy jechali po mistrzostwo świata. A przynajmniej po ćwierćfinał. Po mistrzostwach Europy balon został napompowany. Eliminacje były dobre, skład tak naprawdę ten sam. Każdy się spodziewał, że przyjechaliśmy po coś wielkiego. A nagle się okazuje, że gramy z Senegalem i po piętnastu minutach ludzie gwiżdżą. Polacy gwiżdżą na swoich zawodników po piętnastej minucie. Ja tego nigdy nie zapomnę. To było jedno z najgorszych uczuć. W takim sensie, że spodziewaliśmy się, że ludzie nam pomogą. Bo zawsze tak było. A teraz wszyscy nasi kibice gwiżdżą. Nie potrafiliśmy wymienić wtedy dwóch podań, ale to jest trochę za wcześnie, żeby gwizdać - stwierdził Milik w programie "W Stylu Krychowiaka", na kanale RMF.

Zobacz też: Bereszyński odpowiada krytykom. "Nie jeżdżę w formie maskotki"

"Wtedy wszystko się w kadrze zgadzało"

Milik opowiedział też o dużo przyjemniejszych sytuacjach. Podczas Euro 2016 napastnik zdobył zwycięskiego gola w starciu z Irlandią Północną. Trafienie dało wielką radość samemu zawodnikowi i polskim fanom.

- Po pierwszej połowie [meczu z Irlandią Północną] schodziliśmy do tunelu. Kuba Błaszczykowski mnie wziął wtedy na bok i mówi: „wiesz co, Arek, w drugiej połowie jak będę miał piłkę, to bądź gotowy – będą ci ją zawsze wycofywał, bo oni schodzą bardzo głęboko i nikt cię nie kryje". Jedną z takich sytuacji wykorzystaliśmy i strzeliłem bramkę. Uczucie naprawdę niesamowite. Ta radość… Radość naszych polskich kibiców. Wtedy wszystko się w kadrze zgadzało - podkreśla Milik.

Kontuzje zupełnie zatrzymały rozwój reprezentacyjnej kariery Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu dotychczas w biało-czerwonych barwach zagrał 73 spotkania, zdobył w nich 17 goli. Ostatni mecz w kadrze Milik rozegrał 7 czerwca 2024 roku, przeciwko Ukrainie.